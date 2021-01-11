Intel представила мобильные процессоры Tiger Lake-H35

На выставке цифровой электроники CES 2021 компания Intel представила линейку высокопроизводительных процессоров для ноутбуков Tiger Lake-H35. В серию вошли пока что только три модели, все они четырехъядерные и поддерживают многопоточность.

Как отмечает компания, мобильные процессоры Tiger Lake-H35 «обновлены до Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig +), чтобы воспользоваться преимуществами самого значительного прогресса Wi-Fi за 20 лет». Другие особенности Tiger Lake-H35 – это встроенный движок ускорения задач ИИ и поддержка стандарта Thunderbolt 4.

Характеристики мобильных процессоров Tiger Lake-H35:

Ожидается, что устройства на базе Tiger Lake-H поступят в продажу в первом квартале этого года.

Отметим, что ранее компания Acer, не дожидаясь официального анонса Intel на выставке CES 2021, уже представила первые игровые ноутбуки Nitro 5 на базе новых процессоров Tiger Lake-H35.