Intel анонсировала линейку процессоров Rocket Lake S для десктопов

На выставке CES 2021 компания Intel, помимо линейки высокопроизводительных процессоров для ноутбуков Tiger Lake-H35, анонсировала линейку процессоров Rocket Lake S для десктопов, включая восьмиядерный Core i9-11900K с поддержкой модулей оперативной памяти DDR4-3200.

Тактовая частота флагманского CPU составляет до 5,3 GHz в однопоточных сценариях и до 4,8 GHz при полной загрузке.

Новинка получила 20 собственных линий PCI-Express 4.0 и, по заверению производителя, в тандеме с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 обходит AMD Ryzen 9 5900X на 2-8% в игровых сценариях при разрешении Full HD на максимальных настройках графики. Помимо новых материнских плат с чипсетом 500-й серии, заявлена также совместимость с топовыми наборами системной логики предыдущей серии — H470 и Z490.

Начало продаж новинок линейки Rocket Lake-S запланировано на первый квартал 2021 года.

Intel также показала процессор линейки Alder Lake, который, по словам разработчика, стал «значительным прорывом в архитектуре x86» и изготовлен по фирменной технологии 10-нм SuperFin. Релиз состоится во второй половине этого года.