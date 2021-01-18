Intel анонсировала геймерский мини-ПК NUC 11 на базе Tiger Lake-U

Компания Intel расширила свой ассортимент мини-ПК NUC. Была анонсирована игровая модель в компактном для этого класса корпусе NUC 11 Enthusiast (Phantom Canyon). Габариты составляют 221 х 142 х 42 мм.

Основой служит новейший четырехядерный процессор Core i7-1165G7. За графику отвечает видеокарта GeForce RTX 2060. Это не самое свежее решение, но все же карта достаточно производительная даже сегодня, да и поддерживает все новые технологии.

Мини-ПК NUC 11 оснащен 16 Gb ОЗУ, объем SSD может достигать 512 Gb. Устройство может разместить два SSD формата M.2, а также тут есть накопитель Optane на 32 Gb. Новинка оснащена адаптерами Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, шестью портами USB 3.2, двумя Thunderbolt 4, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4. Есть четыре микрофона, ИК-приемник, разъем 2.5GbE и слот для карт SD. Данных о ценах нет.