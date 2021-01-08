Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Благодаря росту цен на акции Tesla, который наблюдается с конца прошлого года, глава компании Илон Маск (Elon Musk) стал самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивается в 195 млрд. долларов. Маск отреагировал на эту новость заявив, что это «странно».

Согласно индексу миллиардеров, который регулярно обновляет издание Bloomberg, Илон Маск сумел обойти основателя и генерального директора Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos).

Бизнесмены также ведут постоянную негласную борьбу и в бизнесе: оба владеют компаниями, занимающимися строительством космических ракет.

Отметим, что в начале 2020 года состояние Маска составляло 27 млрд. долларов, благодаря чему он входил только в топ-50 списка.