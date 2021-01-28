IDC: продажи ПК в регионе EMEA выросли на 16,6%

Специалисты аналитической компании IDC опубликовали отчет о продажах традиционных ПК в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в четвертом квартале 2020 года. За минувший квартал продажи составили 24,1 млн. единиц, что на 16,6% больше в годовом выражении. В потребительском сегменте рост составил 21,3%, а в корпоративном — 13,6%. Аналитики объясняют увеличение спроса массовым переходом к дистанционному обучению, работе и развлечениям.

Компания Lenovo – лидер рынка, она смогла за год увеличить продажи на 17,4% — с 5,275 до 6,189 млн. единиц. Это привело к росту ее доли на рынке с 25,5% до 25,7%.

На втором месте находится компания HP — сокращение продаж на 4,6%, следствием чего стало уменьшение его доли с 28,3% до 23,2%. Третье место занимает компания Dell — за год рост продаж на 23,8%, что привело к увеличению доли с 13,8% до 14,7%.

Четвертое место за компанией Acer. Она нарастила продажи больше всех в первой пятерке — на 43,9%. За год рыночная доля увеличилась с 7,6% до 9,4%. На пятом месте компания Asus. Рост продаж на 33,1%, увеличение доли с 7,1% до 8,1%.