IBM лидирует по патентам США уже 28 лет подряд благодаря инновациям в ИИ, гибридных облаках, квантовых вычислениях и информационной безопасности

В 2020 году ученые и исследователи IBM получили более 9 тыс. американских патентов — больше, чем любая другая компания. Уже 28 лет подряд IBM лидирует по этому показателю. Компания также стала лидером по числу патентов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), облачными технологиями, квантовыми вычислениями и информационной безопасностью.

«В трудные времена миру как никогда необходимо научное мышление и поддержка со стороны ученых. Участвуя в долгосрочных исследованиях и разработках, IBM прокладывает путь к новым продуктам и инновациям, которые принесут большую пользу нашим заказчикам и обществу в целом, — сказал Дарио Гил, старший вице-президент и директор IBM Research. — Благодаря усилиям наших изобретателей из разных стран мира, всецело посвятивших себя расширению границ знания в своей области, 2020 год для IBM вновь стал годом выдающихся инноваций».

IBM лидирует по числу патентов, выданных в США, сразу в нескольких ключевых областях:

Искусственный интеллект становится интуитивно понятным

В 2020 году IBM получила более 2,3 тыс. патентов в сфере искусственного интеллекта. Ученые разрабатывали новые технологии, расширяющие возможности людей и компаний. Запатентованные решения очень разнообразны — от технологий, позволяющих расширить эмоциональное восприятие чат-ботов, до ИИ-системы, помогающей в принятии решений в трудных для человека ситуациях (такая система анализирует ключевые опорные факты из разных источников, как письменных, так и устных, и представляет выводы в виде наглядной схемы). В 2020 году команда IBM Watson объявила о первом коммерческом релизе функций обработки естественного языка (NLP), разработанных в рамках ИИ-системы участия в дебатах Project Debater. Эта технология обрабатывает большие массивы текста, формулирует хорошо структурированную речь на заданную тему и выдает ее четко и емко.

Гибридные облачные технологии при периферийных вычислениях

IBM получила более 3 тыс. патентов и сфере облачных и гибридных облачных технологий. Чем больше бизнес осознает удобство гибридных облаков, тем острее встает вопрос определения, какие данные будут обрабатываться локально, а какие — в облаке? Ученые из IBM разработали технологию, которая автоматически сегментирует данные на две указанные категории. Она позволит существенно снизить задержки в работе гибридных облачных систем, в которых скорость действительно важна, например, систем навигации на основе GPS. Периферийные вычисления и гибридные облачные системы были важной частью планов IBM на 2020 год. В частности, в мае 2020 года было запущено IBM Edge Application Manager — автономное решение, позволяющее развертывать средства ИИ, инструменты аналитики и Интернета вещей на предприятии, дистанционно управлять ими и получать аналитическую сводку в режиме реального времени.

Основа для производительных квантовых приложений

Квантовые вычисления — одно из приоритетных направлений для IBM, о чем свидетельствует большое число патентов в этой области. Одно из запатентованных решений, к примеру, упрощает симуляцию квантовых молекулярных моделей на квантовом компьютере. Благодаря этому исследователи могут моделировать химические реакции, чтобы в будущем определять кардинально новые процессы разработки новых материалов и медицинских препаратов. IBM также получила патент, заложивший основы для более точного и эффективного анализа рисков с применением квантовых компьютеров. Эти идеи уже прорабатываются в рамках исследований при участии ведущих финансовых организаций.

Максимизация защиты критически важных данных

Защита данных важна для каждой компании, особенно в сферах, где действует строгий нормативно-правовой режим. Ученые из IBM получили более 1,4 тыс. связанных с информационной защитой патентов. Одно из запатентованных решений используется для реализации полностью гомоморфного шифрования — инновационного метода защиты, созданного IBM. Оно позволяет проводить вычисления с данными, не расшифровывая их, и тем самым максимально повышает уровень защиты информации. Ранее для сравнения контрольных точек необходимо было извлекать сравниваемые значения из гомоморфной среды, что делало их более уязвимыми. Ученые IBM запатентовали процедуру, которая позволяет выполнять сравнение непосредственно в самой гомоморфной среде — таким образом увеличивается уровень защиты данных, а среда используется максимально эффективно. В декабре 2020 года подразделение IBM Security запустило сервис, в котором компании могут испытать полностью гомоморфное шифрование на практике.

Патенты получили более 9 тыс. изобретателей IBM из 46 штатов США и 54 стран мира. С 1920 года компания IBM получила более 150 тыс. американских патентов и внесла значительный вклад в развитие инноваций в разных областях — от магнитных накопителей до лазерной хирургии глаза. Культура научных исследований — неотъемлемая часть наследия компании, и такой подход очень важен для признания IBM клиентами во всем мире. В связи с этим в апреле 2020 года IBM объявила о решении стать одним из учредительных партнеров проекта Open COVID Pledge, в рамках которого предоставляется бесплатный доступ к запатентованным решениям и решениям, ожидающим выдачи патента (всего более 80 тыс. записей), для тех, кто разрабатывает средства для диагностики, профилактики, сдерживания или лечения коронавирусных инфекций.

С подробной информацией о патентах и разработках IBM можно ознакомиться здесь.

*Данные о патентах за 2020 год получены в патентной службе IFI: http://www.ificlaims.com.