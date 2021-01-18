Huawei выпустила ПК-версии AppGallery, браузера и Huawei Cloud

Вместе с ноутбуками MateBook 13/14 и MateBook X Pro компания Huawei также выпустила свои приложения для ПК, включая AppGallery, браузер Huawei, облачный сервис Huawei Cloud, а также мобильные службы Huawei (HMS), которые предустановлены на этих ноутбуках.

AppGallery для ПК содержит пять разделов:

Exploration;

Office;

Classification;

Management;

Settings.

Браузер Huawei предлагает использовать свой Huawei ID и синхронизировать закладки между смартфонами и ПК. В нем предусмотрена блокировка и интеллектуальная защита от отслеживания. Также пользователи могут хранить данные в Huawei Cloud и использовать свою учетную запись Huawei для удобного просмотра фото и видео, заметок и контактов на разных устройствах.