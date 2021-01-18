Huawei представила ноутбуки MateBook 13/14 2021 с сенсорным экраном и процессорами Intel Tiger Lake

Компания Huawei представила ноутбуки MateBook 13 и MateBook 14 модельного ряда 2021 года. Новинки получили сенсорные экраны и процессоры Intel Core 11-го поколения.

Модели MateBook 13 и MateBook 14 оборудованы дисплеем размером 13 и 14 дюймов по диагонали соответственно. В обоих случаях применена панель формата 2К с функцией защиты глаз. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB. У младшей версии экран занимает 88% площади крышки, у старшей — 90 %.

Ноутбуки могут оснащаться процессорами Core i5-1135G7 (2,4–4,2 GHz) или Core i7-1165G7 (2,8–4,7 GHz). Опционально возможна установка графического ускорителя NVIDIA GeForce MX450. Объем оперативной памяти DDR4 составляет до 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя NVMe PCIe — 512 Gb.

В оснащение ноутбука входят контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, порты USB 3.2 Gen1 (×2) и USB Type-C, интерфейс HDMI и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты MateBook 13 составляют 286 × 211 × 14,9 мм, вес — 1,3 кг. Модель MateBook 14 – габариты 307,5 × 223,8 × 15,9 мм; вес — 1,49 кг.

Цена новинок Huawei MateBook 13/14 2021 — от 848 и 910 долларов соответственно. Ноутбуки уже доступны для предварительного заказа, а продажи начнутся 20 января.