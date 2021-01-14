HTC Desire 21 Pro 5G: 90 Hz дисплей и емкий аккумулятор

Компания HTC представила смартфон среднего уровня Desire 21 Pro 5G. Это первый аппарат в линейке Desire с поддержкой сетей пятого поколения. Аппарат получил 6,7-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz.

В основу положен процессор Qualcomm Snapdragon 690, который объединяет восемь ядер Kryo 560 с тактовой частотой до 2,0 GHz, ускоритель Adreno 619L и модем Snapdragon X51 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD.

Основная камера получила четыре датчика: 48 Мп (f/1.8), 8 Мп модуль с широкоугольной оптикой (угол обзора 118°), 2 Мп макрообъектив и 2 Мп датчик глубины. По центру в верхней части экрана расположено небольшое отверстие: в нем установлена 16 Мп селфи-камера. Заявлена поддержка ночного режима съемки, ручных настроек и распознавание сцен с помощью ИИ.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с 18-ваттной подзарядкой. В оснащение смартфона входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (GHz) и Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, USB Type-C, NFC. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения на правой стороне. Габариты составляют 167,1 × 78,1 × 9,4 мм, вес — 205 гр. Аппарат использует операционную систему Android 10.

Стоимость смартфона HTC Desire 21 Pro 5G составляет ориентировочно 428 долларов. Прием заказов на устройство уже открыт.