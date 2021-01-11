HP представила ноутбук Envy 14 с автономностью до 16,5 часов

Компания HP представила на выставке CES 2021 обновленную версию ноутбука Envy 14, построенного на аппаратной платформе Intel Tiger Lake.

Устройство получило 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920х1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Яркость составляет 400 кд/м2, обеспечивается 100% охват цветового пространства sRGB. Реализована поддержка сенсорного управления.

В топовой конфигурации HP Envy 14 оснащается процессором Intel Core i5-1135G7 и графическим ускорителем NVIDIA GTX 1650 Ti Max-Q с 4 Gb памяти GDDR6. Объем оперативной памяти DDR4-3200 составляет 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя M.2 PCIe – 256 Gb.

Заявленная автономность модели с аккумулятором емкостью 63,3 Втч составляет до 16,5 часов. В оснащение входят модуль Wi-Fi 6, Thunderbolt 4, два USB 3.0 Type-A, интерфейс HDMI 2.0, слот microSD и 3,5-мм аудиоразъем.

Ноутбук получил сканер отпечатков пальцев, физическую шторку для веб-камеры, кнопку отключения микрофона на клавиатуре, поддержку функции AI Noise Removal для интеллектуального подавления фонового шума при использовании динамиков и наушников, а также клавиатуру с регулируемой яркостью подсветки и акустическую систему Bang & Olufsen. Габариты составляют 313 × 224 × 18 мм, вес — 1,6 кг.

HP Envy 14 поступит в продажу до конца января по ориентировочной цене 1000 долларов.