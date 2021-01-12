12.01.2021

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HP представила легкий 14-дюймовый бизнес-ноутбук EliteBook 840 Aero G8

HP EliteBook 840 Aero G8

Компания HP на выставке цифровой электроники CES 2021 представила производительную модель серии EliteBook.

Разработчик называет устройство EliteBook 840 Aero G8 самым легким в мире ноутбуком бизнес-класса, оборудованным дисплеем с диагональю 14 дюймов. Его вес составляет всего 1,13 кг. Экран обладает разрешением Full HD. Заявлен 100% охват цветовой гаммы sRGB. Будут доступны версии с поддержкой сенсорного управления и без.

HP EliteBook 840 Aero G8

В зависимости от модификации используется процессор Core i5 или Core i7 11-го поколения. Объем оперативной памяти DDR4-3200 достигает 64 Gb, твердотельного накопителя M.2 PCIe — до 2 Tb.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, два порта USB Type-A, два USB Type-C, видеовыход HDMI, комбинированный аудиоразъем и слот для SIM-карты (LTE или 5G в разных конфигурациях). Ноутбук располагает аудиосистемой Bang & Olufsen с двумя динамиками, фронтальной камерой формата 720p и сканером отпечатков пальцев. Габариты составляют 323,6 × 214,7 × 17,9 мм. Используется операционная система Windows 10 Pro.

Стоимость ноутбука HP EliteBook 840 Aero G8 пока не раскрывается. В продажу поступит в марте.

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