HP представила легкий 14-дюймовый бизнес-ноутбук EliteBook 840 Aero G8

Компания HP на выставке цифровой электроники CES 2021 представила производительную модель серии EliteBook.

Разработчик называет устройство EliteBook 840 Aero G8 самым легким в мире ноутбуком бизнес-класса, оборудованным дисплеем с диагональю 14 дюймов. Его вес составляет всего 1,13 кг. Экран обладает разрешением Full HD. Заявлен 100% охват цветовой гаммы sRGB. Будут доступны версии с поддержкой сенсорного управления и без.

В зависимости от модификации используется процессор Core i5 или Core i7 11-го поколения. Объем оперативной памяти DDR4-3200 достигает 64 Gb, твердотельного накопителя M.2 PCIe — до 2 Tb.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, два порта USB Type-A, два USB Type-C, видеовыход HDMI, комбинированный аудиоразъем и слот для SIM-карты (LTE или 5G в разных конфигурациях). Ноутбук располагает аудиосистемой Bang & Olufsen с двумя динамиками, фронтальной камерой формата 720p и сканером отпечатков пальцев. Габариты составляют 323,6 × 214,7 × 17,9 мм. Используется операционная система Windows 10 Pro.

Стоимость ноутбука HP EliteBook 840 Aero G8 пока не раскрывается. В продажу поступит в марте.