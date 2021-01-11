HP обновила линейку ноутбуков бизнес-класса Elite Dragonfly

В рамках выставки цифровой электроники CES 2021 компания HP представила обновленные ноутбуки бизнес-класса Elite Dragonfly. Были представлены модели Elite Dragonfly G2 и Elite Dragonfly MAX, с тонким и легким корпусом и защитой по военному стандарту MIL-STD 810H.

Elite Dragonfly G2 оборудован 13,3-дюймовым дисплеем разрешением Full HD или 4K и защитным стеклом Gorilla Glass 5. В первом случае яркость равна 400 или 1000 кд/м2, во втором — 550 кд/м2. Есть 1,2 Мп веб-камера. Ноутбук построен на базе процессоров Intel Core i3, Core i5 или Core i7 11-го поколения с интегрированной графикой.

Версия Elite Dragonfly MAX получила 13,3-дюймовый экран Full HD с яркостью 1000 кд/м2. Устройство также оснащается процессорами Intel 11-го поколения, но имеет ряд более продвинутых бизнес-опций — четыре микрофона с ИИ-оптимизацией звука, 5 Мп камеру с функцией распознавания лица, а также дисплей сертифицированный по стандарту Eyesafe.

Объем оперативной памяти составляет до 32 Gb. За хранение данных отвечает твердотельный накопитель M.2 PCIe вместимостью до 2 Tb. В обеих версиях поддерживается сенсорное управление. Крышка с дисплеем откидывается на 360 градусов, позволяя использовать устройство в качестве планшета. Ноутбуки могут опционально комплектоваться 5G-модемом Qualcomm Snapdragon X55.

В оснащение входят адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6, интерфейсы USB 3.1, Thunderbolt 3 и HDMI 1.4b, и аудиосистема Bang & Olufsen. Габариты составляют 304 × 198 × 16,1 мм, вес — от 998 гр.