HP Elite Folio: ноутбук-трансформер на платформе Snapdragon 8cx

В рамках выставки CES 2021 компания HP представила тонкий и легкий ноутбук бизнес-класса Elite Folio. Новинка выполнена в форм-факторе трансформера.

HP Elite Folio оборудован 13,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1920 × 1280 пикселей. Есть поддержка комплектного электронного пера HP Elite Slim Active Pen, для которого на корпусе предусмотрен специальный отсек со встроенной подставкой для зарядки и хранения. Специальное крепление-подставка позволяет использовать экран под разным углом, а также использовать устройство в качестве планшета.

Ноутбук построен на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 (до 3,1 GHz). Обеспечивается поддержка 5G за счет модема Snapdragon X55. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет до 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя M.2 PCIe NVMe до 512 Gb. Благодаря пассивной системе охлаждения и клавиатуре с коротким ходом ноутбук работает практически бесшумно.

Модель примечательна высокой автономностью. По заверению производителя, новинка способна проработать 24,5 часа в режиме воспроизведения видео на одном заряде аккумулятора, при этом до 90% емкости АКБ заряжается за 90 минут.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, два порта USB Type-C, комбинированный 3,5-мм аудиоразъем, слот для nano-SIM, аудиосистема Bang & Olufsen с четырьмя динамиками, фронтальная камера 720p. Габариты составляют 298,6 × 229,6 × 15,95 мм, вес — 1,29 кг. Используется операционная система Windows 10 Pro.

Стоимость и дата начала продаж не сообщается.