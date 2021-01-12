HP анонсировала ноутбуки-трансформеры EliteBook x360 1030/1040 G8 с поддержкой 5G

На выставке CES 2021 компания HP анонсировала ноутбуки-трансформеры EliteBook x360 1030 G8 и EliteBook x360 1040 G8 под управлением Windows 10 Pro.

Модель EliteBook x360 1030 G8 наделена 13,3-дюймовым дисплеем, а версия EliteBook x360 1040 G8 — 14 дюймовым. В обоих случаях может применяться панель формата Full HD или 4K с поддержкой сенсорного управления. Крышка с дисплеем откидывается на 360 градусов, позволяя использовать устройство в качестве планшета. Дополнительно будет предлагаться стилус HP Rechargeable Active Pen G3.

Благодаря использованию U-версий процессоров Intel Core i5 и Core i7 с интегрированной графикой Intel Iris Xe новинки имеют минимальное тепловыделение и длительное время автономной работы. Объем оперативной памяти LPDDR4x-4266 достигает 32 Gb, вместимость твердотельного накопителя M.2 PCIe NVMe — 2 Tb.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Предусмотрена возможность установки встроенного мобильного модема для работы в сетях 5G или LTE. В список разъемов ноутбука входят два порта USB 3.1 Gen 2 Type-C (Thunderbolt 4), DisplayPort, USB 3.1 Gen 1 Type-A, HDMI 2.0 и 3,5-мм разъем для наушников. Кроме того, модель получила аудиосистему Bang & Olufsen с четырьмя динамиками и четыре микрофона с функцией шумоподавления. Младшая версия имеет размеры 303,8 × 193,9 × 16,1 мм, старшая — 319,3 × 202,7 × 16,6 мм. Стоимость пока не сообщается.