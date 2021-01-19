Honor выпустил 75-дюймовый телевизор Smart Screen X1 по цене 850 долларов

Компания Honor выпустила флагманский телевизор в линейке Honor Smart Screen X1 — модель с диагональю 75 дюймов. Панель соответствует формату 4К. Дисплей обладает частотой обновления 60 Hz. Заявлено 92% охвата цветового пространства DCI-P3. Благодаря узким рамкам экран занимает 94% площади фронтальной поверхности.

Телевизор оснащен двухъядерным процессором Honghu 818 с графическим ускорителем Mali-G51, 2 Gb оперативной памятью и флеш-накопителем вместимостью 16 Gb. Имеется порт USB 3.0, к которому можно подключить внешний накопитель.

Панель оборудована аудиосистемой с четырьмя 10-ваттными динамиками. За распознавание голосовых команд с различных расстояний отвечает массив из шести микрофонов.

В оснащение входят три интерфейса HDMI 2.0, сетевой порт Ethernet и стандартные аудио и видеовходы. В качестве программной платформы применяется операционная система Harmony OS/Hongmeng OS.

Приобрести телевизор Honor Smart Screen X1 можно в течение ограниченного времени по ориентировочной цене 849 долларов. В дальнейшем стоимость вырастет до 926 долларов. Продажи начнутся завтра, 20 января.