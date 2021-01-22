Honor представила ноутбуки MagicBook 14/15 с процессорами Intel Tiger Lake

Компания Honor на мероприятии, посвященном запуску смартфону Honor V40 5G, представила обновленные ноутбуки MagicBook 14 и MagicBook 15. Оба устройства имеют одинаковые характеристики и цену, отличаются ноутбуки только размером и диагональю экранов.

MagicBook 14 (2021) получил 14-дюймовый экран, а MagicBook 15 (2021) — 15,6-дюймовый. IPS-экран обладает разрешением Full HD при соотношении сторон 16:9, яркостью 300 кд/м2 и 100% охватом цветового пространства sRGB. Реализована технология, устраняющая вредное для зрения излучение в синей части спектра.

В основу устройств легла аппаратная платформа Intel Tiger Lake. Доступны модификации с процессорами Core i5-1135G7 (2,4–4,2 GHz) и Core i7-1165G7 (2,8–4,7 GHz). Обработкой графики в зависимости от комплектации занимается интегрированный контроллер Intel Iris Xe или дискретный ускоритель NVIDIA GeForce MX450. Установлено 16 Gb оперативной памяти DDR4 и твердотельный накопитель PCIe NVMe емкостью на 512 Gb.

В оснащение ноутбуков входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, один порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, HDMI, два USB 2.0 Type-A и комбинированным аудиоразъемом 3,5 мм. Также они получили аккумуляторы емкостью 56 и 42 Втч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт, выдвижную веб-камеру и сканер отпечатков пальцев. В качестве операционной системы применяется Windows 10.

Обновленные ноутбуки MagicBook 14/15 уже доступны для предварительного заказа в Китае по стоимости:

Core i5-1135G7, 16/512 Gb — 757 долларов;

Core i5-1135G7, 16/512 Gb, GeForce MX450 — 849 долларов;

Core i7-1165G7, 16/512 Gb, GeForce MX450 — 988 долларов.

В продажу новинки поступят 27 января.