Honor открывает собственный онлайн-магазин Honor Mall

В ноябре этого года компания Huawei сообщила о продаже своего подразделения смартфонов бюджетного бренда Honor. Сегодня независимая компания Honor объявила, что 12 января 2021 года состоится запуск интернет-магазина Honor Mall, через который она собирается предлагать свои новинки.

Также Honor отметила, что помимо продажи различных товаров, компания будет предлагать послепродажное обслуживание. По словам официального представителя Honor, компания будет тесно сотрудничать со своими партнерами для обеспечения повышения безопасности и улучшения послепродажного обслуживания.

Кроме того, в интернет-магазине Honor Mall будет официально запущен флагманский смартфон Honor V40. Компания также планирует запустить приложение интернет-магазина.