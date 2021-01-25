Honor и Discovery представили smart-часы Watch GS Pro Mysterious Starry Sky Edition

Компания Honor представила новую модель защищенных smart-часов — Watch GS Pro Mysterious Starry Sky Edition. Гаджет был разработан совместно с легендарным американским талеканалом о науке, истории и путешествиях Discovery.

Корпус часов защищен от влаги, пыли и механических повреждений и соответствует стандарту MIL-SDT-810G. В дизайне доминирует черный цвет, но кнопки и безель окрашены в бронзовые цвета. Устройство получило 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 454×454 пикселей с поддержкой сенсорного управления.

Часы умеют круглосуточно следить за частотой сердечных сокращений, определяют уровень кислорода в крови, поддерживают более 100 спортивных режимов и позволяют управлять воспроизведением музыки. Есть модули Bluetooth 5.1, GPS и NFC.

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Отмечается улучшенная система энергосбережения, благодаря которой часы могут работать автономно при умеренном использовании до 25 дней, а при интенсивном — до 14 дней. Поддерживается синхронизация со смартфонами, работающими под управлением Android 5.0 и iOS 9.0 и более поздних версий программных платформ. Габариты составляют 48×48×13,6 мм, вес — 46 гр.

Smart-часы Honor GS Pro Mysterious Starry Sky Edition появятся в продаже за 216 долларов.