Hisense представил 5G-смартфон с цветным дисплеем E-Ink

Компания Hisense представила обновленную версию смартфона A7 5G с черно-белым дисплеем E-Ink. Главным отличием новой модели Hisense A7 CC от предшественника стал энергоэффективный цветной экран.

Новинку оснастили 6,7-дюймовым сенсорным дисплеем E-Ink Kaleido второго поколения с подсветкой, разрешением 1800 x 900 пикселей и возможностью отображения 4096 цветовых оттенков.

Hisense A7 CC построен на базе процессора Unisoc Tiger T7510, чип содержит восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель PowerVR GM 9444 и модем 5G с поддержкой NSA/SA. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4770 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт. В оснащение входят сканер отпечатков пальцев на тыльной панели, 3,5-мм аудиоразъем, есть две камеры и дополнительная программируемая клавиша на левой грани корпуса. Используется операционная система Android 10 со специально адаптированным пользовательским интерфейсом.

Покупателям будут доступны цветовые варианты Obsidian Black и Moonlight Silver. Стоимость Hisense A7 CC составляет 371 доллар.