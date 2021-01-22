Google закрывает проект Project Loon

Alphabet, материнская компания Google, объявила, что она закрывает проект Loon, целью которого было обеспечить доступ в интернет жителям сельской местности и удаленных регионов с помощью аэростатов, движущихся в стратосфере.

Аластер Вестгарт (Alastair Westgarth), генеральный директор Loon, отметил, что решение о закрытии предприятия было принято из-за отсутствия достаточного количества партнеров, желающих поддержать инициативу, и неспособности построить устойчивую бизнес-модель.

«Несмотря на то, что мы нашли ряд партнеров на этом пути, мы не нашли способ снизить затраты до достаточно низкого уровня для построения долгосрочного и устойчивого бизнеса. Разработка радикальных новых технологий по своей сути рискованна, но от этого мне не легче сообщать эти новости», — сказал Аластер Вестгарт.

Project Loon был запущен в 2012 году. В прошлом году Google объявила о запуске 35 аэростатов в Кении, чтобы предложить интернет-услуги абонентам Telekom Kenya. Недавно компания начала внедрять новую систему навигации, которая позволила бы лучше управлять воздушными шарами.