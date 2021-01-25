Gartner: в этом году мировые расходы на IT вырастут на 6,2%

Аналитическая компания Gartner опубликовала прогноз мировых расходов на информационные технологии (IT) в 2021 году.

Аналитики считают, что расходы составят 3,9 млрд. долларов, что на 6,2% больше прошлогоднего показателя. В прошлом году расходы на IT сократились на 3,2% из-за отрицательного влияния пандемии COVID-19 на мировую экономику. Ожидается, что в этом году ускорение цифровой трансформации перевесит отрицательное влияние пандемии COVID-19.

Крупнейшей статьей расходов останутся телекоммуникационные услуги. Сократившись в прошлом году на 1,7%, в этом году они вырастут на 4,5% и достигнут 1,410 трлн. долларов. IT-сервисы, занимающие второе место, покажут рост на 6,0%, до 1,072 трлн. долларов.

Продажи устройств, которые сильнее всего пострадали от пандемии (в прошлом году расходы по этой статье сократились на 8,2%), вырастут на 8,0% и достигнут 705,4 млрд. долларов. Продажи корпоративного ПО — рост на 8,8%. Продажи систем для центров обработки данных вырастут на 6,2%, до 228,4 млрд. долларов.