Fujifilm представила компактную беззеркальную камеру X-E4

Помимо среднеформатной беззеркальной камеры GFX 100S, рассчитанной на профессиональных пользователей, компания Fujifilm представила беззеркальную камеру X-E4 формата APS-C. Новинка адресована более широкому кругу потенциальных покупателей и подходит как для сюжетной фотографии, так и для записи качественных видеоматериалов. Производитель отмечает, что это самая компактная модель серии Х. Габариты составляют 121,3 × 72,9 × 32,7 мм, вес — 364 гр.

В новинке используется датчик изображения X-Trans CMOS 4 разрешением 26,1 Мп и процессор X-Processor 4. Величина светочувствительности — ISO 160–12800 с расширением до ISO 80–51200. Диапазон выдержек 1/4000-4 с. Электронный затвор способен отмерять выдержки до 1/32 000 с. Выдержка синхронизации равна 1/180 с.

Камера способна вести серийную съемку со скоростью до 20 к/с и снимать видео 4К с частотой до 30 к/с. При разрешении Full HD кадровая частота достигает 240 к/с, позволяя создавать эффект замедления движения.

Сенсорный дисплей с диагональю 3,2 дюйма можно наклонить вверх и вперед до 180 градусов, что позволяет снимать множество различных композиций с высокого и низкого ракурсов, а также автопортреты и видео для блогов.

Оснащение камеры включает контроллеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth, порт USB 3.2 Gen1 и интерфейс HDMI, а также вход для внешнего микрофона. Доступны 18 режимов моделирования пленок.

Fujifilm X-E4 появиться в продаже в марте по цене 850 долларов. Комплект с объективом 27mmF2.8 R WR будет предложен за 1050 долларов.