Fortinet продлевает доступность бесплатных самостоятельных учебных курсов NSE по кибербезопасности

Компания Fortinet, мировой лидер в области глобальных интегрированных и автоматизированных решений для обеспечения кибербезопасности, объявляет, что все индивидуальные курсы повышения квалификации по безопасности останутся бесплатными после 2021 года. Fortinet стремится к развитию разнообразных кадров в области кибербезопасности, продолжая предлагать бесплатное обучение безопасности для всех во всем мире. Инициатива бесплатного обучения Fortinet предоставляет учащимся следующее:

Доступ к более чем 30 бесплатным курсам по безопасности: эти курсы охватывают широкий диапазон тем, от безопасного SD-WAN до безопасности операционных технологий (OT) и облачной безопасности, и ожидается, что в течение года будет добавлено больше курсов. Кроме того, для просмотра по запросу доступны предварительно записанные лабораторные демонстрации экспертов по кибербезопасности.

Подготовка к сертификационным экзаменам NSE: большинство бесплатных курсов являются официальной учебной программой для сертификационной программы Fortinet NSE. Программа сертификации Fortinet – это восьмиуровневая программа, по которой было выдано более полумиллиона сертификатов.

бесплатных курсов являются официальной учебной программой для сертификационной программы Fortinet NSE. Программа сертификации Fortinet – это восьмиуровневая программа, по которой было выдано более полумиллиона сертификатов. Получение профессиональные зачетов: в рамках партнерства с (ISC)2 люди могут использовать свое бесплатное завершение обучения, а также любой учебный курс NSE, чтобы получить зачеты непрерывного профессионального образования (CPE) для получения сертификатов CISSP и других (ISC)2. Учащиеся получают один зачет за каждый час обучения в NSE Training Institute, который они проводят с Fortinet.

«Более чем 800 000 регистраций в 2020 году показали, что Fortinet NSE удовлетворяет огромную потребность профессионалов в области безопасности всех уровней в обучении. Таким образом, мы стремимся продолжать предлагать весь каталог самостоятельного обучения экспертов по сетевой безопасности бесплатно до тех пор, пока мы не увидим, что тенденция дефицита навыков полностью изменилась. Вместе с нашей экосистемой академических и коммерческих учебных заведений, а также с государственными и неправительственными организациями мы продолжим предоставлять отрасли разнообразный, равноправный и инклюзивный набор профессионалов в области безопасности» – Роб Рашотт, вице-президент по глобальному обучению и технической подготовке, Fortinet.

Расширение доступа к знаниям о кибербезопасности

Поскольку пандемия привела к экспоненциальному росту числа удаленных сотрудников, потребность в защите удаленных сетей и пользователей стала главным приоритетом для организаций. ИТ-команды, которым уже приходилось искать специалистов по безопасности из-за нехватки навыков, столкнулись с еще большей потребностью в опыте для безопасного перехода к удаленной рабочей силе.

в апреле 2020 года, было открытие доступа к полному каталогу учебных курсов Network Security Expert (NSE) Training Institute, который включает бесплатные курсы для самостоятельного изучения. Таким образом, Fortinet предоставила специалистам по ИТ и безопасности возможность получить новые навыки. переподготовить или повысить свои знания в области безопасности. С момента открытия этих курсов для публики было зарегистрировано более 800 000 человек. В течение года в Fortinet наблюдалось увеличение числа регистраций для прохождения тренинга по киберпространству программы сертификации NSE, состоящей из уровней обучения 1-3, средних уровней 4-6, предназначенных для технической аудитории, и уровней 7-8 для продвинутых специалистов.

Поскольку потребность в осведомленности о кибербезопасности в масштабах всего предприятия стала критически важным приоритетом для многих организаций, Fortinet также представила бесплатную услугу информирования и обучения по информационной безопасности. Сервис использует обучение NSE уровня 1 и включает его вместе с библиотекой информационных ресурсов и инструментов администрирования. Эта услуга предоставляет организациям простое и не требующее дополнительных вложений решение, позволяющее приступить к .

Более разнообразная и инклюзивная кибер-рабочая сила будущего

NSE Training Institute сотрудничает с мировыми лидерами, такими как Всемирный экономический форум, академические институты и некоммерческие организации, чтобы проводить кибер-обучение студентов, ветеранов, женщин, представителей меньшинств и других неиспользованных ресурсов. Обширная экосистема государственного и частного партнерства NSE Training Institute также позволяет Fortinet восполнять дефицит навыков за счет расширения доступа и охвата своей отмеченной наградами учебной программы NSE.