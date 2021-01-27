Фильм о Джеймсе Бонде отложен из-за устаревших моделей смартфонов Nokia

Новую часть бондианы «Не время умирать» снова перенесли — на октябрь этого года. Релиз 25-го фильма о спецагенте Джеймсе Бонде должен был состояться еще в апреле 2020 года, но неоднократно переносился из-за пандемии коронавируса. На этот раз причиной стал не вирус, а присутствующие в картине устаревшие гаджеты Nokia.

Руководство бренда официально подтвердило сотрудничество с создателями картины и запустило полномасштабную рекламную кампанию. В последней части бондианы герой должен был использовать смартфон Nokia 8.3 5G. Создатели фильма отмечают, что за два года техника Бонда в кадре сильно устарела.

Сообщается, что некоторые сцены отредактируют или даже вовсе переснимут, чтобы зрители увидели самые новые модели. На пересъемке сцен настоял рекламный партнер.

Это касается не только смартфонов Nokia, но также кроссовок Adidas, шампанского Bollinger и часов Omega, которые должны появиться в фильме «Не время умирать».