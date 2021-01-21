ESET NOD32 Internet Security отмечен наградой «Выдающийся продукт» от лаборатории AV-Comparatives

Компания ESET получила награду по итогам серии общедоступных потребительских тестов AV-Comparatives за 2020 год. ESET NOD32 Internet Security был назван Выдающимся продуктом для интернет-защиты личных устройств и домашней сети. Эксперты независимой лаборатории из Австрии поставили оценку Advanced+ антивирусу ESET во всех пройденных тестах.

В рамках серии испытаний, участвовать в которых вызвались опытные пользователи по всему миру, были тщательно изучены возможности 17 продуктов разных вендоров для защиты Windows. ПО проверялось на способность отражать актуальные интернет-угрозы, выявлять недавно появившиеся вредоносные программы, защищать от сложных целевых атак и обеспечивать безопасность без замедления работы компьютера.

Присуждая награду, киберспециалисты AV-Comparatives отметили минимальное число ложных срабатываний ESET NOD32 Internet Security, простоту использования данной программы, а также наглядный интерфейс.

Разработчики ESET сделали ставку на простоту в развертывании и навигации — и не прогадали, рассказал менеджер по продуктам для Windows Home Матей Крыштофик. «В ESET мы нацелены на защиту частных данных. Чтобы защитить потребителей по всему миру от киберрисков, технологии должны быть простыми в использовании. Поскольку технологии теперь занимают в нашей жизни больше места, чем когда-либо прежде, ESET предлагает передовую защиту с максимально понятным интерфейсом», — пояснил Крыштофик.

Пользователи, принявшие участие в открытых тестах, в комментариях благодарили разработчиков ESET за полезную функцию поиска в диалоговом окне настроек ESET NOD32 Internet Security, а также отметили высокую скорость реагирования защиты файловой системы в реальном времени.