ERC устраивает международный шахматный турнир для девушек из IT-сферы

Шахматы — это гонки мыслей, драйв и интеллектуальный адреналин. Игра имеет смысл, только когда кайфуешь от азарта, не так ли? Всем нравится, когда голова закипает от горячих идей! Особенно это нравится талантливым, креативным, быстрым девушкам из IT-сферы!

Сhess girls — это совместный международный проект дистрибьюторской компании ERC Solutions and Projects Distribution и сайта Content.UA. Его цель — неформальное общение, которое гарантирует яркие впечатления и незабываемый опыт.

Первый вводный вебинар состоится 15 января в 20:00 по бакинскому времени в Zoom, на котором профессиональный тренер расскажет основные правила игры и турнира Chess Girls. Для участия заполняйте регистрационную форму по этой ссылке. Форма заявки на украинском языке, но, надеемся, что вы справитесь. Дополнительную информацию можно получить, обратившись по электронному адресу [email protected].