EPUL представляет новую услугу Marketplace!

Платежный сервис EPUL представляет очередную инновацию, с которой пользователи смогут легко и удобно заниматься продажей или покупкой разнообразных товаров и услуг. С новой услугой Marketplace от EPUL, созданной на базе платформы BONUSSTORE, теперь нет необходимости создавать сайт или приложение для электронной коммерции. Компаниям достаточно создать свой магазин в маркетплейсе EPUL. Это имеет особое значение для поддержания стабильности и развития бизнеса в условиях пандемии, так как владельцам бизнеса не придется вкладывать в это дополнительные инвестиции.

Новая площадка отличается тем, что сочетает в себе особенности стандартного маркетплейса и партнерской сети с собственной реферальной программой, которая позволяет получать доход с покупок клиентов.

«Платежный сервис EPUL динамично развивается, ориентируясь на развитие современных технологий и удовлетворение потребностей пользователей. Мы рады, что новая услуга Marketplace позволит нам связать в рамках единой системы лояльности поставщиков товаров и услуг с их покупателями. Площадка позволяет бизнесу любого уровня увеличивать свои обороты и доход за счет генерации постоянного потока покупателей через реферальную сеть. Учитывая нынешние экономические реалии, данное решение выглядит интересным с точки зрения поддержки отрасли», — отметил Самир Насибов, генеральный директор платежного сервиса EPUL компании PaySis.

В чем заключаются преимущества новой услуги для бизнеса? Платежная платформа EPUL предлагает бизнесу готовую клиентскую базу для продаж, а это 400 тыс. активных пользователей и ежемесячная посещаемость сайта в пределах 3 млн. Бесплатное подключение к сервису в течении 10 минут и админ-панель для продавца делают пользование услугой максимально простой и удобной. Кроме этого, платформа предлагает наибольшее в стране количество способов оплат товара. Товар можно приобрести следующим образом:

банковской картой; сохраненной картой в среде Masterpass; е-кошелек; на накопленные в платежном сервисе EPUL бонусные баллы; оплатой в кредит/таксит (Bolkart, Birkart,Tamkart); оплатой наличными через платежные терминалы (MilliÖn, eManat, ExpressPay, Kassam.az).

За совершенные на Marketplace покупки посетитель площадки получит кэшбэк с текущим тарифом бонусной системы, который сможет потратить на покупки у того же либо другого поставщика товаров и услуг. В то же время, пользователи EPUL получают возможность обменять свои накопленные бонусы на желаемые товары, а также покупать товары и услуги, не выходя из дома, непосредственно в самой платежной системе.

Подключить магазин в площадке Marketplace очень просто! Достаточно отправить заявление на электронный адрес [email protected] или позвонить по телефону 1919.