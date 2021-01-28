28.01.2021

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Epic Games Store бесплатно отдает Dandara: Trials of Fear Edition

Epic Games Store

В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз бесплатно можно забрать 2D-метроидванию Dandara: Trials of Fear Edition.

Игра рассказывает о вымышленном мире под названием Соль, покоренном эльдарской армией. Героине по имени Дандара предстоит дать отпор врагам-угнетателям.

Dandara: Trials of Fear Edition – это расширенное издание игры: в него входят дополнительные локации, способности и механики, а также новый босс и секретный финал.

Проект можно забрать до 4 февраля.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатной станет стратегия For The King.

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