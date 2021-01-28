Epic Games Store бесплатно отдает Dandara: Trials of Fear Edition
В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз бесплатно можно забрать 2D-метроидванию Dandara: Trials of Fear Edition.
Игра рассказывает о вымышленном мире под названием Соль, покоренном эльдарской армией. Героине по имени Дандара предстоит дать отпор врагам-угнетателям.
Dandara: Trials of Fear Edition – это расширенное издание игры: в него входят дополнительные локации, способности и механики, а также новый босс и секретный финал.
Проект можно забрать до 4 февраля.
На следующей неделе в Epic Games Store бесплатной станет стратегия For The King.