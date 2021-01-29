Электромобили 2021 года

В 2021 году практически каждый уважающий себя автопроизводитель выпустит на рынок по меньшей мере одну экологически чистую новинку. Данное обстоятельство должно еще больше повысить популярность электромобилей во всем мире. Более модные, практичные и с более солидным запасом хода, они призваны составить серьезную конкуренцию как продвинутым гибридным модификациям, так и не сдающим пока позиции автомобилям с ДВС. «Мы всегда хотели попытаться заставить остальную автомобильную промышленность перейти на электричество», — сказал Илон Маск, презентуя Tesla Model Y. Так что, кто бы ни вышел на первое место в этой гонке, желание Маска скоро исполнится. А пока давайте посмотрим, кто претендует на лидерство в автоиндустрии и как выглядит будущее электромобилей в мире.

Есть ли будущее у электромобилей?

У электромобилей неоднозначное прошлое, но топ-менеджеры и аналитики рынка убеждены, что приближается переломный момент, когда массовое внедрение таких машин станет неизбежным. Его простимулируют появление дешевых аккумуляторов, давление со стороны регулирующих органов и щедрые государственные субсидии. По данным исследовательской компании Bernstein, резкое снижение цен на аккумуляторы уже к 2022 году позволит ведущим автопроизводителям продавать полностью электромобили дешевле, чем те, что работают на бензине и дизельном топливе. «В электромобили вкладываются невероятные суммы денег, — подчеркивает директор по глобальной сборке LMC Automotive Аль Бедвелл. — Я наблюдаю за этой индустрией уже 20 лет, и мне кажется, что сейчас ее уже не остановить». Он также считает, что к более решительным действиям традиционных автопроизводителей подталкивают два дополнительных фактора. Во-первых, новые правила Евросоюза, которые требуют от автопрома резко сократить выбросы углекислого газа в этом году. Во-вторых, в Китае, который уже является крупнейшим в мире рынком электромобилей, правительство внедрило систему, которая требует от автопроизводителей выпускать безопасные для экологии автомобили или оплачивать ущерб от выбросов углекислого газа.

Как это будет работать?

Срочная необходимость высвободить деньги для новых технологий заставляет автопроизводителей находить партнеров, с которыми можно разделить расходы. Например, BMW и Daimler, которые активно конкурируют на рынке дорогих автомобилей, объявили о сотрудничестве в области высокоавтоматизированного и полностью автономного вождения. Они также инвестируют 1 млрд. долларов в развитие сервисов для совместных поездок и зарядных станций для электромобилей. Ford будет выпускать автомобили, используя электрическую платформу Volkswagen, в рамках сделки, о которой было объявлено в июле 2019 года. Volkswagen, в свою очередь, присоединится к Ford и инвестирует в компанию по производству автономного транспорта Argo AI, которая оценивается в 7 млрд. долларов.

Ожидаются и более кардинальные изменения. В прогнозе LMC Automotive говорится, что огромный объем инвестиций Volkswagen поможет компании ежегодно продавать более 1,4 млн. электромобилей к 2025 году. Это больше, чем у любого другого автопроизводителя, и в 3 раза больше, чем у Tesla. Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi Motors намерен занять второе место на рынке в 2025 году, продав около 590000 электромобилей. Китайская компания Geely, владеющая Volvo, займет третье место. Tesla будет лишь четвертой с 413000 электромобилей. Не стоит забывать и о Toyota, Daimler, Hyundai, General Motors и Ford, которые к 2025 году тоже будут уверенно чувствовать себя на этом рынке.

Какие электромобили должны выйти в 2021 году

Audi Q4 e-tron

Audi представила две версии концепт-кара Q4 — e-tron и Sportback. Они очень похожи на оригинальную модель e-tron. Это два электрических внедорожника, размер которых меньше, чем у существующей модели. Они расширят линейку Audi до размера Q5. Для моделей Quattro обещают до 450 км пробега на одном заряде аккумулятора мощностью 82 кВт ч, а для единственной в линейке заднеприводной модели — до 500 км.

Lightyear One

Это седан с солнечными батареями на крыше и капоте, который получает энергию Солнца даже во время вождения. В целом в нем все стандартно для электромобиля, но солнечные батареи помогут увеличить пробег на 12 км за каждый час поездки в ясную погоду. Lightyear One продают за 119000 евро.

Vauxhall Mokka-e

Второе поколений автомобилей Mokka от компании Vauxhall должно стать полностью электрическим. У электромобиля будет батарея мощностью 50 кВт ч, которой хватит больше чем на 320 км пробега.

Dacia Spring

Технически Spring — это шоу-кар, но есть вероятность, что он близок к серийной модели, которую разрабатывает Dacia. В компании говорят, что это будет самый доступный электромобиль в Европе с пробегом на одном заряде аккумулятора до 200 км. Он похож на переосмысленный Renault City Z-KE, запущенный в Китае в 2019 году. У Spring будет пять дверей, четыре сиденья, и он появится на дорогах в 2021 году.

Nissan Ariya

Новая разработка Nissan называется Ariya. Как концепт-кар он был представлен в 2019 году и запущен в производство практически без изменений. Это внедорожник, который находится где-то между Qashqai и X-Trail. У Ariya будет два размера батареи и несколько конфигураций двигателя, а также двухколесный или полный привод. Цены на модель стартуют от 40000 долларов. Ожидается, что этот электромобиль появится на дорогах в 2021 году.

Fiat 500

Fiat 500 был перезапущен как электрический вариант популярной модели 2007 года. У него есть батарея мощностью 42 кВт ч и двигатель в 87 кВт, который позволит разогнаться до 100 км/ч за 9 секунд и до 50 км/ч за 3,1 секунды. Он поддерживает зарядку до 85 кВт и может проехать до 320 км. Цена этой модели стартует от 29000 фунтов стерлингов.

BMW iX3

BWM iX3 — это электрическая версия X3, то есть внедорожник BMW, безопасный для окружающей среды. Полностью заряженный аккумулятор мощностью 80 кВт ч позволит проехать до 460 км. В 2021 году стартуют продажи BWM iX3 во всем мире.

MG 5

Компания MG заявила, что привезет электрический автомобиль в Великобританию, как только сможет открыть шоу-румы. Сейчас на рынке нет электрических универсалов, поэтому MG получит шанс заполнить небольшую нишу несколькими вариантами. Вероятно, они понравятся владельцам собак и вообще всем, кто нуждается в доступном грузовом пространстве. Похоже, что модель основана на китайском Roewe Ei5. Мощность батареи этого автомобиля составляет 52,5 кВт ч, что обещает до 420 км пробега.

BMW i7

BMW подтвердила, что в следующем поколении серии 7 появится полностью электрическая версия. Также будут варианты на бензине, дизеле, и даже гибриды. Пока известно, что модели назовут i7 и i7S. Ожидается, что последняя получит батарею мощностью 120 кВт ч, 660 лошадиных сил и пробег в 515 км.

VW ID.4

Электрический внедорожник VW ID.4 от Volkswagen берет начало от концепт-кара ID.Crozz. Он был представлен на онлайн-стенде Женевского автосалона в 2020 году. Единственная известная подробность о нем в том, что пробег этого электромобиля достигает 500 км. Сначала ID.4 будет заднеприводным, но в будущем появятся и полноприводные версии.

BMW i4

Запуск BMW i4 был запланирован на 2020 год. Эта модель будет работать на той же системе eDrive пятого поколения, что и BMW i3X и iNext, которые ожидаются в 2021 году. BMW i4 получит аккумулятор мощностью 80 кВт ч, который обещает пробег до 600 км. Мощность двигателей равна 530 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч происходит за 4 секунды, а максимальная скорость ограничена 200 км.ч.

Renault Twingo ZE

Компания Renault сделала одну из своих самых симпатичных моделей электрической. Компактный городской электромобиль Twingo ZE будет экономичным. Заряда его аккумулятора мощностью 22 кВт ч хватит на 230 км пробега, а двигатель мощностью в 60 кВт позволит разгоняться до 50 км/ч за 4 секунды. Эта машина идеально подойдет для поездок по городу.

Lexus UX 300e

Первый электрический Lexus — это внедорожник UX на аккумуляторах. Новый автомобиль также появится в 2021 году. Мощность аккумулятора составляет 54,3 кВт ч, а ее полного заряда должно хватать на 400 км.

Ford Mustang Mach-E

Компания Ford показала свой электромобиль в стиле Mustang. Отличительные детали капота и фар придают Mach-E спортивный вид, хотя на самом деле это кроссовер. Ford обещает разгон до 100 км/ч менее чем за 5 секунд, пробег в 450 или 600 км в зависимости от версии. Внутри автомобиля размещен огромный дисплей в стиле Tesla. В целом дизайн гораздо лаконичнее, чем у предыдущих моделей Ford. Цена этой новинки стартует от 40270 фунтов стерлингов.

VW ID. Space Vizzion

Volkswagen уже давно заявляла о планах создать полную линейку электромобилей ID. Space Vizzion — это полноценный электрический универсал. Хотя многие производители фокусируются на внедорожниках и кроссоверах, электрический универсал может быть гораздо производительнее и вместительнее. Пока это концепт-кар, но можно ожидать, что в 2021 году модель станет серийной. Volkswagen обещает, что заряда аккумулятора хватит на 480 км пробега.

Seat El-Born

Seat выходит на рынок электромобилей вместе с моделью El-Born, получившей название в честь одного из районов Барселоны. Автомобиль работает на платформе MEB VW. Seat хочет достичь пробега в 420 км и разгона до 62 км/ч за 7,5 секунды. У модели будет двигатель в 150 кВт и 204 лошадиных силы, а также аккумулятор мощностью 62 кВт ч.

Fisker Ocean

Fisker Ocean официально представили в январе 2020 года, но на дорогах он появится не раньше 2022 года. В производстве будут использованы переработанные и растительные материалы, мощность батареи составит 80 кВт ч, а пробег в зависимости от модели будет достигать 480 км. Fisker хочет конкурировать с Tesla, обещая разгон до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Уникальная особенность модели — солнечная батарея во всю крышу, которая поможет зарядить аккумулятор.

VW ID.3

Долгожданная модель ID.3 была представлена на автосалоне IAA 2019 во Франкфурте. Этот электромобиль положил начало многочисленным изменениям в Volkswagen, которая хочет увеличить число электромобилей в портфеле. Базовая модель ID.3 обойдется в 30000 евро. По размеру новинка похожа на VW Golf.

Mazda MX-30

Первый серийный электромобиль Mazda получил название MX-30. Его электрический двигатель, управляющий передними колесами, спроектирован так, чтобы на нем получилось закрепить роторный двигатель. Это означает, что в разработке могут находиться и гибридные модели.

Byton M-Byte

Производство Byton M-Byte уже началось. Есть двухприводный и полноприводный вариант, причем последний претендует на пробег в 435 км. Но больше всего обсуждается изогнутый 43” дисплей, который находится внутри. Этот автомобиль стоит от 54000 долларов.

Audi e-tron GT

Концепт-кар Audi e-tron GT, представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году, показывает, как будет выглядеть электроспорткар Audi. Это четырехместный автомобиль, который работает на тех же аккумуляторах, что и существующие модели e-tron, и во многом похож на Porsche Taycan. Автомобиль будет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды, а заряда аккумулятора хватит на 400 км пробега.

Porsche Macan

У Porsche в скором времени появится электрический внедорожник. В его основе лежат система Porsche в 800 В, которая также используется в Taycan, и адаптированная платформа PPE от Audi. Пока других подробностей нет, но переход Macan на электричество показывает диверсификацию портфеля Porsche.

Skoda Vision E

Skoda тоже разрабатывает собственный электрический внедорожник. Сейчас концепт-кар называется Vision E, и он должен стать одним из пяти электромобилей Skoda, которые появятся на дорогах к 2025 году. В его основе лежат те же технологии, что у Volkswagen ID Cross и Audi e-tron. Также Vision E получит двигатель мощностью в 302 лошадиных силы.

BMW i5

BMW представила концептуальный салон i Vision Dynamics на Франкфуртском автосалоне в 2017 году. Это среднеразмерный седан в линейке BMW i. Запуск i5 намечен на 2021 год. Эта модель больше, чем седан третьей серии, но меньше, чем пятой, и займет в линейке BMW i место между i3 и i8. Электромобиль сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды, развивать скорость более 190 100 км/ч и проезжать до 600 км на одном заряде аккумулятора.

Lotus Evija

Lotus Type 130, или Evija, — полностью электрический гиперкар. Пока есть всего 130 таких автомобилей, но Lotus Evija станет прототипом для будущих серийных моделей. Он максимально производителен. Обладая 2000 лошадиных сил и аккумулятором мощностью 70 кВт ч, этот электромобиль может проехать до 400 км. Кроме того, он может разогнаться до 300 км/ч менее чем за 9 секунд. Lotus Evija обойдется в 2 млн. фунтов стерлингов, и его уже можно забронировать, внеся 250000 фунтов стерлингов в качестве предоплаты.

Faraday Future FF91

Модель FF91 вызывает много вопросов. Faraday Future переживала взлеты и падения, но сумела продемонстрировать предсерийные управляемые модели в 2020 году. Колесная база FF91 превышает 3 м, но это сделано ради внутреннего простора. В панорамном люке на крыше, задних и боковых окнах используются LCD-экраны с диспергированным полимером, по которому можно постучать, чтобы в салоне стало темнее. Внутри не будет обычного зеркала заднего вида, так как Faraday Future заменила его широкоэкранным монитором. Энергоблок мощностью 1050 лошадиных сил позволит разогнаться до 100 км/ч за 2,39 секунды, а заряда аккумулятора хватит на 600-700 км.

BMW Vision iNext

BMW уверяет, что iNext появится в 2021 году. Он похож на концепт-кар, потому что открытый пассажирский салон выглядит нереалистично, но для модели предусмотрена серьезная технологическая начинка. Заявляется, что автомобиль будет оснащен автопилотом третьего уровня, который пока находится в разработке, как и специальный аккумулятор. В BMW считают, что ее технология автономного вождения появится в 2021 году, независимо от того, будет ли это закреплено законодательно.

Rivian RS1

Rivian давно хочет выйти на рынок электромобилей с собственным внедорожником. Он предназначен для загородных поездок и может преодолевать ямы глубиной в 90 см и разгоняться до 100 км/ч всего за 3 секунды. Впервые компания продемонстрировала свои разработки на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году. У нее также есть версия пикапа.

Tesla Model Y

Model Y стоит на 4000 долларов больше, чем Model 3, на базе которой она была разработана. А еще у нее есть два ключевых отличия. Это хэтчбек, в который можно добавить третий ряд сидений, и в отличие от Model X, задние пассажирские двери здесь обычные. Дополнительные два места обойдутся в 3000 долларов.

Tesla Cybertruck

«Другой пикап» — так в июле 2016 года Илон Маск описал автомобиль, который тогда еще только разрабатывался. Публике его представили 21 ноября 2019 года. Презентация запомнилась тем, что стекла в двух бронированных окнах Cybertruck разбились. Это произошло, когда главный конструктор Tesla Франц фон Хольцхаузен бросил в них металлический шар, чтобы проверить прочность Tesla Armor Glass — композита, состоящего из стеклянных и полимерных слоев. Несмотря на реакцию некоторых журналистов и топ-менеджеров Tesla, то, что стеклянная часть бронированного сэндвича разбилась, — это нормально. Производство Cybertruck планируют запустить к концу 2021 года. Илон Маск утверждает, что максимальная скорость самого быстрого варианта с тремя моторами, который поступит в продажу первым, составит 210 км/ч, а разгон до 100 км/ч займет 2,9 секунды. Максимальный пробег на одном заряде превысит 800 км. Цены начинаются от 39900 долларов.

Итог

«30 или 40 лет назад дизельный двигатель не работал. У такого автомобиля почти не было лошадиных сил, ему требовалась примерно минута, чтобы прогреть систему, прежде чем запустить двигатель. Но вы знаете, на что сегодня способно дизельное топливо. То же самое, я думаю, верно и в отношении электромобилей. Мы достигли точки, когда вы можете производить автомобили, подобные e-tron, которые действительно удовлетворяют потребности многих клиентов. Они не идеальны, но очень хороши», — говорит о будущем электромобилей Стефан Ниманд, руководитель электрификации Audi.

Безусловно, 2021 год будет крайне насыщенным на электрические новинки. Чего только один Tesla Cybertruck стоит, хотя все модели вызывают большой интерес. Вот только цены на них пока очень высоки. Рядовому автолюбителю остается только ждать, когда машины на электрической тяге станут настолько распространенными, что производители начнут снижать цены и выпускать более доступные модели с целью привлечь нового потребителя.