Доходы Microsoft показали рост по всем направлениям

Компания Microsoft опубликовала отчет за второй квартал 2020 финансового года, который закончился у нее 31 декабря прошлого года. Показали рост продажи устройств Surface, игр и консолей Xbox, а также облачные сервисы.

После запуска Xbox Series X/S доход компании на игровом направлении возрос более, чем на 50%. Помимо собственных продуктов, доход Microsoft приносят также продажи на рынке ПК. За 2020 год было продано более 300 млн. устройств.

Выручка Microsoft от продаж систем Windows и прочего программного обеспечения в потребительских компьютерах выросла на 24%. Продажи компьютеров с Windows 10 Pro, которые обычно используют в коммерческом секторе, выросли только на 1 %.

После презентации новых компьютеров Surface Pro X и Surface Laptop Go компания смогла увеличить выручку данного подразделения на 3%. Благодаря этому впервые данное подразделение достигло выручки около 2 млрд. долларов.

На фоне перевода на удаленную работу и обучение у людей стал особо востребован офисный софт. Выручка как с коммерческих, так и с потребительских продуктов Microsoft Office, выросла на 21%, а число пользователей Microsoft 365 увеличилось на 28% и достигло 47,5 млн. Серверные продукты Microsoft принесли на 26% больше дохода, чем кварталом ранее. Выручка сервиса облачных вычислений Azure выросла на 50%.