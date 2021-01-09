Dell выпустила мониторы с кнопкой для запуска Microsoft Teams

Помимо модели с изогнутым экраном разрешением 5K и интерактивных 4K-дисплеев компания Dell подготовила к выставке CES 2021 три новые модели мониторов, особенностью которых является наличие отдельной кнопки для запуска сервиса Microsoft Teams, а также клавиш для управления видеозвонками. Dell называет эти устройства «первыми в мире мониторами для конференцсвязи, сертифицированными для Microsoft Teams».

Линейка мониторов включает три модели: 24-дюймовая с Full HD, 27-дюймовая с QHD и изогнутая 34-дюймовая с WQHD разрешением.

Кнопка Microsoft Teams позволяет быстро запустить приложение сервиса и принимать видеозвонки. Кроме того, будет добавлена поддержка голосовых команд Cortana благодаря встроенному микрофону с функцией шумоподавления. Дисплеи также интересны наличием выдвижной 5 Мпкамерой с интегрированным инфракрасным датчиком для работы функции распознавания лиц Windows Hello. Есть два 5 Вт динамика и функция уменьшения излучения синего света.

Стоимость мониторов составляет: 24-дюймовая модель обойдется за 519 долларов, 27-дюймовая – 719 долларов, а 34-дюймовая – 1149 долларов. В продажу поступят 16 февраля.