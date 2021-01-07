Dell представила планшет Latitude 13 7320 Detachable

В преддверии выставки CES 2021 компания Dell представила новый планшет Latitude 13 7320 Detachable. По внешнему виду он напоминает Microsoft Surface Pro X. Это касается и соотношения сторон дисплея, и подставки, и держателя цифрового пера Active Pen, которое встроено в дополнительную съемную клавиатуру.

Дисплей представляет собой 13-дюймовую сенсорную панель 3:2 FHD+ с яркостью 500 нит и режимом сверхнизкого энергопотребления. Применяется защитное стекло Corning Gorilla Glass DX Touch.

В основе устройства лежит процессор Intel Tiger Lake vPro 11-го поколения, оперативная память LPDDR4X-4266 объемом до 16 Gb. Варианты SSD: от 128 Gb до 1 Tb, и все они являются вариантами накопителей формата M.2 2230.

Latitude 13 7320 Detachable оснащен веб-камерой FHD с разрешением 5 Мп, которая может записывать видео 1080p с частотой 30 кадров/с. Есть варианты с ИК-камерой, совместимой с Windows Hello.

Аппарат питается от 2-элементной батареи на 40 Вт·ч. Модуль Intel Wi-Fi 6 AX201 обеспечивает соединения Wi-Fi 6 2×2 и Bluetooth 5.1. Имеются конфигурации Latitude 13 7320 Detachable с модемом Snapdragon X20 LTE для подключения 4G. Поддержки 5G нет. Есть только два порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4.

Планшет Dell Latitude 13 7320 Detachable поступит в продажу 30 марта по цене от 999 долларов.