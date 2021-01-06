Компания Dell представила обновленные ноутбуки Latitude 5000-й серии, ориентированные на бизнес-сегмент. Были представлены следующие модели: Latitude 5320 (будет доступен в стандартной версии, а также в виде устройства категории 2-в-1), Latitude 5420 и Latitude 5520.

Latitude 5320 оснащен 13,3-дюймовым дисплеем, Latitude 5420 — 14-дюймовым, а Latitude 5520 получил панель с диагональю 15,6 дюйма.

Новинки по сравнению с моделями предыдущего поколения стали тоньше и легче, а обрамляющие дисплей рамки уменьшились. Добиться этого удалось благодаря отказу от использования некоторых компонентов. Например, у младшей модели больше нет Ethernet-разъема, а максимальная емкость используемых аккумуляторов снижена с 68 Вт·ч в прошлом поколении до 63 Вт·ч в новых ноутбуках. Больше не используется фирменный разъем для подзарядки во всех представленных ноутбуках, на смену ему пришел интерфейс USB Type-C. Dell полностью отказалась от использования своего аналога манипулятора TrackPoint. Кнопка питания теперь размещается на клавиатуре и в нее интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Latitude 5000-й серии работают на базе процессоров Intel 11-го поколения (Tiger Lake), которые дополняются встроенной графикой Intel Iris Xe. Дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX450 предлагается только в модели Latitude 5520. Обе версии модели Latitude 5320 поставляются с 32 Gb оперативной памяти LPDDR4. Старшие модели могут оснащаться до 64 Gb оперативной памяти и имеют два слота для ее размещения. Разработчики компании отказались от использования стандартных жестких дисков. Вместо них задействованы твердотельные накопители формата M.2.

Обновленные ноутбуки Dell Latitude 5000-й серии станут доступны для покупки 12 января. Стоимость пока не сообщается.