Dell анонсировала ноутбуки Latitude 9000 с автоматической шторкой для веб-камеры

В преддверии выставки CES 2021 компания Dell анонсировала ноутбуки Latitude серий 9000, 7000 и 5000.

Latitude 9000 получили новейшие процессоры Intel 11-го поколения Intel Core vPro. Ноутбуки Latitude 9420 и 9520 оснащены функцией SafeShutter. Это позволит пользователям чувствовать себя в большей безопасности, если они работают удаленно или проходят дистанционное обучение. Как отмечает Dell, впервые в отрасли в новых ноутбуках используется автоматическая шторка для веб-камеры, которая может открываться или закрываться, синхронизируясь с приложениями для видеоконференций. Кроме того, новые ноутбуки серии 9000 оснащены клавишами отключения микрофона и звука.

Новые модели серии 9000 будут предлагаться как в традиционном форм-факторе, так и в конфигурации 2-в-1 с улучшениями важных функций для работы или учебы из дома — более качественные, чем у предшественников, встроенные динамики, и усовершенствованную веб-камеру, которая позволяет автоматически корректировать свет и размытость фона. Модель 2-в-1 имеет опциональную поддержку 5G или 4G LTE и eSIM.

Стоимость Latitude 9420 составляет от 1949 долларов, продажи начнутся этой весной. Цена и сроки выхода Latitude 9520 будут объявлены этой весной.

Также Dell объявила о выходе ноутбука Latitude 7520 с 15-дюймовым дисплеем разрешением 4K UHD и веб-камерой Full HD. Стоимость составляет 1649 долларов, продажи начнутся 12 января. Новые ноутбуки Latitude 5420 и Precision 3560 также будут доступны 12 января по цене от 1049 долларов и 1189 долларов соответственно.