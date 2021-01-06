Dell представила мини-ПК OptiPlex, встраиваемый в ножку монитора

Компания Dell в преддверии выставки CES 2021 представила необычный компьютер. Устройство обладает компактными габаритами и предназначено для крепления прямо на специальной подставке монитора.

Были представлены две модели продолговатой формы: OptiPlex 3090 Ultra и 7090 Ultra, которые оснащены достаточно производительной начинкой. Идея Dell заключается в том, чтобы модульные ПК OptiPlex не занимали много места и использовали минимальное количество кабелей для создания комфортного рабочего пространства.

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Новинки совместимы не только с продукцией Dell, но и с мониторами других производителей. В этом случае необходимо будет дополнительно обзавестись специальным VESA-креплением, к которому будет подсоединяться компьютер. Устройства оснащены процессорами Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake) вплоть до Core i5-1145G7, до 64 Gb оперативной памяти DDR4-3200 и предусматривают установку разных типов накопителей, включая M.2 2230 NVMe, SATA SSD и HDD. Есть все необходимые разъемы, такие как USB Type-C, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 2 Type-A, Ethernet и аудиоразъем для гарнитуры.

В продажу модульные ПК OptiPlex поступят 28 января по цене от 659 долларов.