Dell представила интерактивные 4K-дисплеи и свой первый изогнутый 5K-дисплей

Ассортимент компании Dell пополнился новыми моделями профессиональных мониторов. В частности, это модель с изогнутым экраном разрешением 5K и интерактивные 4K-дисплеи.

Флагманский монитор Dell UltraSharp 40 Curved получил разрешение 5120 х 2160 пикселей. Изогнутая IPS-матрица обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB и 98% DCI-P3. Новинка оснащена двумя портами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4, разъемами USB Type-B и Type-C, Thunderbolt 3, RJ45, аудиопортом, а также четырьмя USB Type-A. Есть два встроенных динамика суммарной мощностью 9 Вт.

Также компания представила более доступную модель монитора под названием UltraSharp 38 с разрешением 3840 х 1600 пикселей (38 дюймов) без порта Thunderbolt.

Старт продаж мониторов Dell UltraSharp 40 Curved и 38 Curved запланирован на 28 января. Стоимость составит 2099 долларов и 1499 долларов соответственно.

Кроме того, Dell представила два новых интерактивных сенсорных дисплея с разрешением 4K — 55-дюймовую модель C5522QT и 65-дюймовую C6522QT. Экраны мониторов оснащены антибликовым покрытием, а также грязеотталкивающим слоем, который минимизирует количество оставленных на панелях отпечатков пальцев. Есть поддержка технологии ComfortView, которая оберегает глаза от чрезмерного воздействия синего цвета.

Обе новинки получили поддержку технологии InGlass Touch, предусматривающей распознавание до 20 касаний одновременно. Мониторы оснащены встроенными динамиками мощностью 20 Вт. Мониторы позиционируются в качестве интерактивных досок, их дополнительной особенностью является поддержка эксклюзивной функции Dell Screen Drop, которая позволяет комфортно использовать панели для совместной работы в команде над различным контентом.

Покупатели могут рассчитывать на получение 5-летней гарантии производителя, а также доступ к программе по быстрой замене Advanced Exchange Service. Оба интерактивных дисплея поступят в продажу в конце марта этого года. Стоимость пока неизвестна.