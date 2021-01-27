Цифровые продукты Azercell в приложении IBA Mobile!

Теперь цифровые решения Azercell доступны в приложении IBA Mobile, сочетающей в себе простоту использования и функциональность! Лидирующий мобильный оператор страны ООО «Azercell Telecom» реализует очередной проект в сотрудничестве с Международным банком Азербайджана. Пользователям предоставляется возможность активировать услуги Azercell NNTV, Bookmate, BluTV и ivi посредством приложения IBA Mobile Международного банка Азербайджана.

Подключиться к сервисам очень просто. В приложении IBA Mobile необходимо выбрать раздел «Другое», далее перейти в подраздел «Партнеры» и подписаться на любимую услугу в категории «Приложения Azercell».

В рамках приложения Bookmate лидер сотового рынка страны открывает доступ к более чем 4 миллионам произведений мировой и азербайджанской литературы в электронном и аудиоформатах на особых условиях. Только абоненты Azercell могут подключиться к услуге со скидкой 50% — всего за 3,5 AZN в месяц. Независимо от местоположения и используемого устройства, пользователи Bookmate могут читать и прослушивать аудио версии богатой электронной библиотеки на азербайджанском, турецком, английском, русском и других языках мира, делиться своими любимыми книгами с друзьями в социальных сетях и дополнять приложение новыми книгами. Ежедневная плата за использование приложения Bookmate составляет 0,19 AZN.

Azercell предоставляет эксклюзивный доступ к услуге NNTV в Азербайджане. Активировать услугу NNTV, которая вещает более 200 местных и зарубежных телеканалов в режиме онлайн и высоком качестве, можно, заплатив 4 AZN в месяц или 0,2 AZN в день. Следует отметить, что Azercell ценит удобство своих абонентов и предлагает специальные пакеты в рамках этой услуги. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу: https://www.azercell.com/ru/personal/digital-solutions/nntv.html.

Azercell упрощает просмотр турецких фильмов и сериалов, завоевавших большую популярность в мире за последние годы, вступив в эксклюзивное сотрудничество с BluTV. Так, только лишь абоненты Azercell могут смотреть самые рейтинговые фильмы и сериалы турецкой кинематографии на своем смартфоне или Smart TV в качестве 4K и без рекламы не за 4,99 AZN, а всего за 3 AZN в месяц! Ежедневная абонентская плата составляет 0,25 AZN.

Для киноманов Azercell предлагает услугу ivi, позволяющий смотреть самые популярные и эксклюзивные произведения мирового кинематографа одновременно на 5 устройствах, включая Smart TV. Не упустите возможность просмотра самых последних фильмов в высоком качестве и без рекламы с ivi всего за 5,99 AZN в месяц или 0,4 AZN в день !

Директор департамента Биг Дата и Аналитики, руководитель бизнес-структуры потребительского сегмента Azercell Азад Гусейнов сказал: «Наша компания успешно реализует политику цифровизации уже на протяжении двух лет. Мы стараемся облегчить жизнь нашим абонентам с помощью инновационных бизнес-решений, внедряя в рынок продукты самообслуживания, которые пользуются особой актуальностью. Я думаю, что мы сделали еще один важный шаг в этом направлении вместе с Международным банком Азербайджана. Уверен, что это сотрудничество будет полезно и для наших клиентов».

Заместитель Председателя Правления Международного Банка Азербайджана, главный администратор по трансформации Талех Таирли отметил, что такая успешная интеграция мобильных сервисов способствует развитию инновационной экосистемы в нашей стране: «Сотрудничество Международного Банка Азербайджана и ООО «Azercell Telecom», каждый из которых является лидером в своей области, создаст возможность для полезного клиентского опыта и заложит основу для появления новых инновационных решений».

Для ознакомления с цифровыми решениями Azercell, пожалуйста, посетите страницу: https://www.azercell.com/ru/personal/services/partner_services/.