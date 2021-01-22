Capcom представила новый геймплейный трейлер Resident Evil Village и назвала дату релиза

Японская корпорация Capcom в ночь на 22 января провела короткую презентацию, посвященную грядущему хоррору Resident Evil Village. На ней компания не только показала новый трейлер предстоящей новинки, но еще и рассказала новую информацию, а также назвала дату релиза.

Трейлер очень короткий, в нем не так много новых кадров, но зато есть расширенная сцена с участием уже культовой леди в шляпе. Зовут ее Леди Димитреску. В трейлере она по телефону рассказывает о том, что Итан доставляет ей немало проблем. У самой Леди есть три дочери, которые умеют превращаться в стаи насекомых.

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На презентации геймплея компания рассказала несколько интересных деталей. В игре есть тучный торговец по имени Герцог (The Duke), у которого можно покупать оружие и припасы. Он будет появляться в разных местах истории и сам по себе окажется любопытным персонажем. Сохранились основные элементы серии, включая инвентарь и опциональные задачи на уровнях. Инвентарь выполнен в стиле RE4 — с возможностью поворачивать предметы. У главного героя есть нож — им можно разбивать стекла, за которыми хранится ценный лут, а также сражаться.

Игра поступит в продажу 7 мая и будет доступна на консолях уходящего поколения.

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Владельцам PlayStation 5 разработчики сделали приятный сюрприз: после презентации они выпустили эксклюзивное для PS5 демо Maiden. В него вошли уровни за The Maiden (Дева) — еще одного персонажа из игры. В дальнейшем компания выпустит еще одну демоверсию, уже для всех платформ.

У Village будет очень дорогое коллекционное издание с фигуркой Криса Редфилда. В качестве бесплатного бонуса вместе с хоррором будет идти мультиплеерный боевик Resident Evil Re:Verse, в котором игроки смогут примерить на себя роли героев сериала.

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С 2 по 15 февраля в The Division 2 пройдет кроссовер с Resident Evil, в рамках которого можно получить предметы разных персонажей вселенной хоррора. За вход в игру дадут наряд Леона Кеннеди из ремейка Resident Evil 2.