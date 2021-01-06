Bose Sport Open Earbuds: беспроводные наушники для занятий спортом

Компания Bose официально представила полностью беспроводные наушники под названием Bose Sport Open Earbuds. Новинка ориентирована на людей, которые ведут активный образ жизни и регулярно занимаются спортом.

Конструкция аксессуара предусматривает заушные крепления, при этом динамики располагаются над слуховым проходом. Такое решение дает возможность оценивать не только музыкальные треки, но и окружающую обстановку, что будет полезно, например, при езде на велосипеде по городу. Наушники выполнены в корпусе, который обеспечивает защиту соответствующую стандарту IPX4. На левом наушнике имеется физическая кнопка, позволяющая получить быстрый доступ к голосовому помощнику, а кнопка на правом наушнике используется для управления воспроизведением, приема звонков и др.

Новинка получила 16-миллиметровые драйверы. На правом наушнике предусмотрены два микрофона для звонков, которые по заверению компании, берут на себя функцию шумоподавления при разговоре по смартфону. Беспроводное соединение обеспечивает модуль Bluetooth 5.1. Заявленная автономность гарнитуры составляет до 8 часов при уровне громкости 50%. Вес составляет 14 гр. Поддерживается синхронизация с устройствами, работающими под управлением Android и iOS. Наушники будут поставляться вместе с защитным чехлом, зарядной базой и фирменным приложением Bose Music, которое позволит получить доступ к дополнительным функциям.

Bose Sport Open Earbuds уже доступны для предварительного заказа на сайте компании по цене 200 долларов.