BMW Digital Key Plus позволит разблокировать автомобиль, не доставая смартфон из кармана

Компания BMW анонсировала обновленную версию технологии мобильных ключей для автомобилей, получившую название Digital Key Plus. Она позволит владельцам iPhone разблокировать некоторые модели BMW, не доставая смартфон из кармана или сумки.

Эта функция основана на сверхширокополосной связи (UWB), которая была включена во флагманские iPhone начиная с iPhone 11, а также smart-часы Apple Watch Series 6, благодаря наличию в них чипа U1. Digital Key Plus дебютирует на полностью электрическом BMW iX, который выйдет в конце этого года в Европе и в следующем году в США.

По словам BMW, главным преимуществом Digital Key Plus является именно поддержка UWB, которая не требует подносить смартфон близко к ручке автомобиля. Текущая система Digital Key, используемая Apple и BMW, основана на NFC, поэтому нужно держать iPhone (или Apple Watch) рядом с биркой автомобиля, чтобы разблокировать ее. BMW также подчеркивает безопасность своего нового подхода к UWB, отмечая, что он устойчив к атакам ретранслятора, которые могут попытаться заблокировать или перехватить его сигнал, и предлагает «максимально возможную безопасность».