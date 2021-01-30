Azercell вновь в числе компаний, принесших Азербайджану международное признание!

Лидирующий мобильный оператор страны ООО «Azercell Telecom» долгое время находится в центре внимания международных институтов и организаций в сфере телекоммуникаций, качества оказываемых услуг, развития общества и человеческих ресурсов. В этот раз компания была удостоена сертификата Platinum Investors in People (IIP), который считается высшим уровнем стандарта «Инвестиции в людей», выдаваемого по результатам оценки 9 ключевых показателей эффективности, включающих уровень корпоративного управления и устойчивого развития культуры компании, а также практики управления человеческими ресурсами. Стандарт IIP измеряет и поощряет дальнейшее развитие таких принципов, как повышение эффективности компании, предоставление сотрудникам современных возможностей для развития, их участие в процессе принятия решений и эффективное управление, ориентированное на развитие человеческого потенциала. Azercell — первая компания и единственная компания как в нашей стране, так и в СНГ, получившая Platinum сертификат, что является высоким показателем корпоративного управления и успеха в этой области. Следует отметить, что сертификат Platinum — это высший уровень оценки аккредитационного центра, и на данный момент только 2% компаний в мире обладают этим статусом.

С самого первого дня своего основания ООО «Azercell Telecom» использует богатый международный опыт в области корпоративного управления и управления человеческим капиталом. Все процессы, процедуры и существующая система менеджмента компании в этой сфере опираются на самый современный международный опыт. Впервые Azercell выполнила все требования для получения этого сертификата в 2004 году. В 2011 и 2014 годах компания была удостоена сертификатов Silver, а в 2018 году — Gold. Во время сертификации, проходившей в прошлом году, Azercell был удостоен сертификата Platinum, в очередной раз доказав на международном уровне, что управление человеческими ресурсами в компании строится на высоком уровне и позволяет добиваться высоких показателей. Следует отметить, что в 1996-2020 годах компания инвестировала в развитие человеческого капитала 25 886 353 долларов США.

Единственный стандарт оценки качества человеческих ресурсов Investors in People был впервые введен в 1991 году в Великобритании. В результате 30 лет работы данный международный стандарт охватывает 66 стран и более 50 000 компаний по всему миру.