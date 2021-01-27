Азербайджан вошел в число стран, обеспечивающих защиту биометрических данных своих граждан

Специалисты ресурса Comparitech изучили 96 стран на предмет использования и защиты биометрических данных. В частности, их интересовал вопрос, где собираются биометрические данные, для чего и как хранятся. На основании этого каждой стране присуждалось соответствующее количество баллов (максимум 31). Чем ниже балл, тем обширнее и агрессивнее ведется сбор биометрических данных в этой стране. Высокие же баллы наоборот свидетельствуют о больших ограничениях и контроле в сфере сбора биометрии и правительственного надзора.

При проведении исследования рассматривались следующие вопросы:

Используется ли биометрия в паспортах?

Есть ли в национальной идентификационной карте биометрические данные?

Приняла ли страна закон о защите биометрических данных?

Используется ли биометрия в банках?

Широко ли используется биометрическая регистрация избирателей?

Китай, возглавивший список, не станет слишком большим сюрпризом, так как объемы биометрической информации, собираемых о жителях и гостях этой страны, постоянно растет. Также исследование показало, что многие страны собирают биометрические данные путешественников с помощью виз или биометрических проверок в аэропортах. Подавляющее большинство стран используют биометрию для оказания банковских услуг. Системы видеонаблюдения с распознаванием лиц внедряются во многих странах или, по крайней мере, проходят испытания.

Как не странно, но в число стран с худшими показателями сбора и использования биометрических данных вошли и США. Здесь больше всего беспокоит отсутствие специального закона о защите биометрических данных граждан. Несмотря на то, что существует несколько штатов, принявших подобные законы, его отсутствие на уровне страны оставляет биометрические данные многих граждан США незащищенными. И это происходит несмотря на широко распространенное использование систем распознавания лиц в общественных местах. В Европе дела с защитой биометрических данных обстоят лучше, что связано с действием в ЕС «Общего регламента по защите данных» (GDPR).

Азербайджан вошел в список стран, где биометрические данные в некоторой степени защищены. Хотя ни одна страна не обеспечивает надежную защиту биометрических данных своих граждан, страны из этого списка либо не ввели инвазивные биометрические данные, либо приняли определенные меры безопасности. В нашей стране нет биометрической базы данных, и Азербайджан не столь активно внедряет в использование системы видеонаблюдения с распознаванием лиц.

Сотрудники Comparitech также изучили последние обновления биометрических данных в условиях продолжающейся пандемии COVID-19. Было исследовано, в какой стране биометрические данные были введены в качестве меры экстренного контроля.