Автопроизводители FCA и PSA закрыли сделку по слиянию

Автопроизводители Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и PSA Groupe осенью 2019 года приступили к официальным переговорам о слиянии.

FCA является владельцем Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo и Maserati, а PSA Groupe владеет брендами Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall и DS Automobiles.

Результатом слияния стало создание нового концерна под названием Stellantis. Главой Stellantis стал Карлос Таварес, бывший гендиректор PSA Groupe. Глава административного совета FCA Джон Элканн останется в объединенной группе на той же должности.

Сделка была официально завершена 16 января 2021 года, а 18 января акции Stellantis (STLA) начали торговаться на биржах Euronext в Париже и Mercato Telematico Azionario в Милане. С 19 января они стали доступны и на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Созданный концерн является четвертым в мире по величине после Volkswagen, Toyota и Renault-Nissan. Базироваться компания будет в Нидерландах. Ее рыночная капитализация составляет порядка 52 млрд. долларов. Слияние PSA Groupe и FCA должно помочь сократить расходы примерно на 6,1 млрд. долларов без необходимости закрытия заводов.