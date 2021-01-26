Автомобильная компания Veoneer и Qualcomm подписали соглашение о сотрудничестве

Шведская компания Veoneer, занимающаяся автомобильными технологиями, и американский чипмейкер Qualcomm подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает разработку аппаратного и программного обеспечения для усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS). О планах компаний объединить усилия в разработке автомобильных систем сообщалось в августе прошлого года. Ожидается, что совместно созданная платформа будет конкурировать с продукцией таких компаний, как Intel Mobileye.

Veoneer также объявила, что сформировала специализированное подразделение Arriver по разработке программного обеспечения, которое будет заниматься созданием комплекса решений для систем распознавания окружающей обстановки и управления движением.

«Сегодняшнее соглашение с Qualcomm Technologies и создание Arriver являются ключевыми вехами в развитии Veoneer», — заявил генеральный директор Veoneer Ян Карлсон (Jan Carlson).

Комапания Veoneer также отметила, что программное обеспечение Arriver уже работает на платформе Qualcomm Snapdragon Ride Platform, «которая будет доступна для клиентов автомобильной отрасли в ближайшие месяцы». Платформа была представлена ряду крупных автопроизводителей, которые дали положительные отзывы о ее предварительных спецификациях и возможностях.