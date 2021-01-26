ASUS представила игровой ноутбук Sky Selection 2 на базе Ryzen 7-5800H с необычным дизайном

Компания ASUS представила в Китае новый игровой ноутбук под названием Sky Selection 2. Новинка оснащена 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, частотой обновления 240 Hz, охватом 100% цветового пространства sRGB и поддержкой технологии ActiveSync.

Sky Selection 2 построен на базе восьмиядерного процессора AMD Ryzen 7 5800H с 16 потоками исполнения, максимальной тактовой частотой 4,3 GHz и тепловым пакетом 45 Вт. В качестве видеокарты используется NVIDIA GeForce RTX 3070. Объем оперативной памяти DDR4 составляет 16 Gb (с возможностью расширения вплоть до 64 Gb). В качестве накопителя используется 512 Gb SSD, подключаемый через PCIe. Кроме того, пользователям будет доступен свободный слот M.2.

В системе охлаждения Sky Selection 2 используются четыре плоские тепловые трубки и два мощных вентилятора с пылезащитой, работа которых предусмотрена в трех режимах: бесшумный, производительный и «турбо». Ноутбук может выводить изображение в разрешении 4К одновременно на два монитора через порты HDMI 2.0 и USB Type-C. Емкость аккумулятора с поддержкой функции быстрой зарядки составляет 90 Втч.

ASUS Sky Selection 2 будет доступен в двух расцветках корпуса: светло-синей и серой. Устройство уже поступило в продажу в Китае по цене 1435 долларов.