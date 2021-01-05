ASUS поделилась подробностями о грядущих игровых ноутбуках ROG Strix и TUF Gaming

На выставке CES 2021, которая пройдет на следующей неделе, компания ASUS представит игровые ноутбуки ROG Strix и TUF Gaming. Выставка пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Не дожидаясь мероприятия, ASUS поделилась некоторыми подробностями о грядущих ноутбуках.

Новые игровые ноутбуки будут основаны на мобильных процессорах Intel Core Tiger Lake-H и AMD Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3. Новинки смогут похвастаться видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30xx, основанными на архитектуре Ampere.

Ноутбуки серии ROG Strix будут оснащаться различными процессорами Ryzen 5000, вплоть до Ryzen 9 5900H. Новинки получат до 32 Gb оперативной памяти, до 1 Tb SSD и видеокарты вплоть до GeForce RTX 3080. Дисплей будет предлагаться в трех вариантах: Full HD с частотой обновления 300 Hz, новые 165-Hz 2К-панели и 4К с частотой обновления 60 Hz.

Частью обновленной линейки станет ноутбук TUF Gaming FX516PM. Согласно данным, устройство получит процессор Core i7-11370H, 16 Gb оперативной памяти, твердотельный накопитель емкостью 512 Gb и видеокарту GeForce RTX 3060. Ожидается, что максимальная частота процессора сможет достигать 4,8 GHz.

О других подробностях компания расскажет на выставке CES 2021.