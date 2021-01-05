ASUS поделилась подробностями о грядущих игровых ноутбуках ROG Strix и TUF Gaming
На выставке CES 2021, которая пройдет на следующей неделе, компания ASUS представит игровые ноутбуки ROG Strix и TUF Gaming. Выставка пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Не дожидаясь мероприятия, ASUS поделилась некоторыми подробностями о грядущих ноутбуках.
Новые игровые ноутбуки будут основаны на мобильных процессорах Intel Core Tiger Lake-H и AMD Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3. Новинки смогут похвастаться видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30xx, основанными на архитектуре Ampere.
SOON.
January 12 10AM PST.#CES2021 #ForThoseWhoDare #ROG pic.twitter.com/yXMmzEP8rH
— ROG Global (@ASUS_ROG) January 4, 2021
Ноутбуки серии ROG Strix будут оснащаться различными процессорами Ryzen 5000, вплоть до Ryzen 9 5900H. Новинки получат до 32 Gb оперативной памяти, до 1 Tb SSD и видеокарты вплоть до GeForce RTX 3080. Дисплей будет предлагаться в трех вариантах: Full HD с частотой обновления 300 Hz, новые 165-Hz 2К-панели и 4К с частотой обновления 60 Hz.
We're upgrading TUF 💪
Stay Tuned #CES2021 #ASUS #TUFGaming pic.twitter.com/4icRYae6c6
— ASUS (@ASUS) January 4, 2021
Частью обновленной линейки станет ноутбук TUF Gaming FX516PM. Согласно данным, устройство получит процессор Core i7-11370H, 16 Gb оперативной памяти, твердотельный накопитель емкостью 512 Gb и видеокарту GeForce RTX 3060. Ожидается, что максимальная частота процессора сможет достигать 4,8 GHz.
О других подробностях компания расскажет на выставке CES 2021.