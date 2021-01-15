ASUS обновила ультрабук ZenBook Duo с дополнительным экраном

В рамках выставки CES 2021 компания ASUS представила обновленную модель портативного компьютера ZenBook Duo UX482, оснащенного двумя сенсорными экранами.

Главная особенность модели заключается в применении новых процессоров Intel Tiger Lake (Core i5 и Core i7), а также в получении сертификата соответствия всем стандартам платформы Intel Evo.

Как и у предыдущей модели, у ZenBook Duo UX482 основной сенсорный 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 × 1080 пикселей дополняет также сенсорный 12,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 × 515 пикселей. Он занимает половину нижней панели ноутбука. Оба дисплея поддерживают 100% охват цветового пространства sRGB. Максимальная яркость каждого дисплея составляет 400 кд/м2. На дополнительный экран можно вывести клавиши быстрого управления в различных приложениях.

ASUS ZenBook Duo UX482 предлагает до 16 Gb оперативной памяти, твердотельный накопитель объемом до 1 Tb, а также графический ускоритель GeForce MX450, если встроенной в центральный процессор Tiger Lake графики Intel Xe покажется недостаточно для выполнения рабочих задач.

Питание ноутбук получает от аккумуляторной батареи на 72 Вт·ч. В оснащение устройства входят поддержка беспроводных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, два порта USB Type-C (Thunderbolt 4), один USB 3.1 Gen 2 Type-A, HDMI 2.0 и комбинированный 3,5 мм аудиоразъем. Габариты ноутбука составляют 323 × 223 × 22,3 мм, вес — 1,6 кг.