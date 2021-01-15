Aruba автоматизирует подключение филиалов к AWS при помощи AWS Transit Gateway Connect

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, на конференции AWS re:Invent 2020, объявила о новых возможностях своего портфеля SD-WAN, включающего решение Aruba SD-Branch и недавно приобретенные решение Silver Peak Unity EdgeConnect, предназначенные для централизованного мониторинга, управления и автоматизации подключения филиалов к Amazon Web Services (AWS). Интеграция решений Aruba SD-WAN с новым облачным решением AWS Transit Gateway Connect значительно упрощает эксплуатацию сети и управление ею, а также позволяет клиентам при подключении к виртуальным частным облакам Amazon (Amazon VPC) применять политики обеспечения качества обслуживания и безопасности во всех филиалах. Благодаря этому, пользователи филиалов получают стабильную производительность и высокое качество обслуживания.

Поскольку компании стремятся модернизировать свои сети, чтобы удовлетворить растущую потребность в подключении распределенных офисов, мобильных пользователей и устройств интернета вещей (IoT), им необходим простой способ внедрения, управления и мониторинга сетей филиалов, расположенных в разных регионах. Способ, который обеспечит безопасность, соответствие нормативным требованиям и доступность приложений. AWS Transit Gateway Connect предлагает более тесную и оптимизированную интеграцию среди решений Aruba SD-WAN, что приводит к их более быстрому внедрению, сокращению эксплуатационных расходов, а также предоставляет легкий доступ к метрикам производительности и телеметрическим данным сети.

«Изучая возможности подключения к AWS, предприятия видят широкий набор вариантов, что позволяет им сделать сбалансированный выбор в зависимости от типов используемых приложений и локации пользователей, — говорит Маюми Хирамацу, вице-президент Amazon EC2 Networking в Amazon Web Services, Inc. — Сегодняшнее объявление об интеграции Aruba с AWS Transit Gateway Connect стало продолжением командной работы Aruba над оптимизацией ИТ-решений, что позволит теперь нашим общим клиентам сосредоточить свое внимание на росте бизнеса и цифровой трансформации в облачную эпоху».

Скорость, безопасность и простота — вот некоторые из преимуществ решений Aruba, интегрированных с AWS Transit Gateway. Новые возможности этого решения AWS обеспечивают следующие возможности:

Позволяет ИТ-отделам делать больше с меньшими затратами: Поскольку AWS Transit Gateway Connect обеспечивает автоматическое подключение филиалов к ближайшему шлюзу AWS Transit Gateway, ИТ-командам больше не нужно вручную настраивать маршрутизацию для отдельных VPC (виртуальное частное облако), что повышает гибкость в управлении трафиком и рабочими процессами. В результате пользователи получают более высокую производительность и доступность приложений, и, в конечном счете, повышают уровень продуктивности.

Автоматическое подключение филиала к облаку в масштабе: Функции SD-WAN корпоративного класса, автоматизация и оркестровка обеспечивают согласованную работу VPC при использовании шлюза AWS Transit Gateway в качестве концентратора, экономя время и ресурсы. Кроме того, шлюз AWS Transit Gateway служит связующим звеном между облаками в глобальной сети AWS, позволяя объединять виртуальные частные облака Amazon, расположенные в разных регионах AWS, а также оптимизирует «среднюю милю» для подключения филиалов.

Сокращение времени настройки филиальных сетей с помощью рабочих процессов жизненного цикла и улучшенной прозрачности: Виртуальные шлюзы Aruba и виртуальные устройства Silver Peak Unity EdgeConnect в сочетании с централизованной оркестровкой SD-WAN позволяют клиентам легко расширять структуру SD-WAN до AWS.

Приобретение Aruba компании Silver Peak дало дополнительные возможности в начале этого года клиентам, которые изучают пути перехода на облачную архитектуру или уже находятся в этом процессе. Платформа Silver Peak Unity EdgeConnect SD-WAN также интегрируется с AWS Transit Gateway Network Manager, позволяя сетевым администраторам создавать единое консолидированное глобальное представление обо всех сайтах и соединениях между AWS и локальными системами. Это дает возможность получить полную наглядность всех изменений и событий в сети, а также телеметрических данных о состоянии сетевой инфраструктуры для обеспечения высочайшего качества обслуживания пользователей.

Новые возможности AWS Transit Gateway Connect для решений Aruba SD-WAN уже доступны. Больше информации на веб-сайте https://www.arubanetworks.com/products/networking/sd-wan/.