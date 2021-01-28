Apple заняла 23,4% глобального рынка смартфонов

По данным International Data Corporation (IDC), в четвертом квартале 2020 года компания Apple установила абсолютный рекорд по продажам смартфонов, став крупнейшим поставщиком на мировом рынке.

В четвертом квартале 2020 года Apple отгрузила 90,1 млн. смартфонов – это на 22,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это рекордное значение за всю историю рынка. В результате американская компания стала крупнейшим поставщиком смартфонов с долей рынка 23,4%. Для сравнения, Samsung с октября по декабрь минувшего года отгрузила 73,9 млн. устройств — 19,1% от общего количества.

Специалисты связывают это с популярностью вышедших осенью iPhone 12, а также стабильным спросом на модели прошлого поколения.

Также важным фактором является рост популярности яблочных девайсов в Поднебесной. Глава Apple Тим Кук заявил, что два их трех самых продаваемых премиальных смартфона в Китае — это iPhone.

Если же брать годовые показатели, то лидером остается компания Samsung с 266,7 млн. отгруженных смартфонов, что составляет 20,6% всего рынка. Второе место занимает Apple, третье, четвертое и пятое места достались Huawei, Xiaomi и Oppo соответственно.