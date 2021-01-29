Apple ужесточит правила конфиденциальности в новой версии iOS 14

Компания Apple объявила о скором внедрении новых правил конфиденциальности App Tracking Transparency. С их помощью пользователи получат больший контроль за отслеживанием их активности. Новые правила вступят в силу весной 2021 года, когда выйдет следующая бета-версия iOS. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно новым правилам, приложениям теперь придется получать разрешение пользователя на отслеживание каких-либо данных. Особенно это касается уникального идентификатора для рекламодателей (IDFA) и активности в браузере. Эти данные используются для рекламных целей и оценки эффективности рекламных компаний.

Разрешение будет запрашиваться при запуске приложений. На выбор будут предложены два варианта: либо запретить сбор статистики, либо разрешить его. В случае отказа ОС заблокирует доступ программы к информации. Если разработчики приложения решат получить эту информацию обходным путем, Apple может удалить продукт из App Store.

Сейчас такая функция уже присутствует в iOS 14, но носит исключительно рекомендательный характер. В дальнейшем Apple планирует сделать предварительный запрос на получение доступа к пользовательской статистике обязательным для всех приложений, о чем уже предупредила разработчиков.

Аналогичный механизм защиты конфиденциальности появится и на iPadOS 14, а также tvOS 14.